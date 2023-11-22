بحضور أردوغان وتبون.. تركيا والجزائر تمددان عقد الغاز

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، تمديد اتفاقية استيراد تركيا الغاز الطبيعي من الجزائر 3 سنوات.

وأكد الوزير التركي تمديد الاتفاقية التي تنتهي في أكتوبر 2024 حتى العام 2027.

وأشار إلى أن اتفاقية التمديد تمت في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى، الثلاثاء بمشاركة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والجزائري عبد المجيد تبون.

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واتفاقية التمديد وقعت بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية "بوتاش" والشركة الوطنية الجزائرية للنفط والغاز "سوناطراك" وهي مستمرة منذ عام 1988.

وينص العقد الحالي الموقع بين "سوناطراك" و"بوتاش" على مواصلة تركيا استيراد تركيا استيراد 4.4 مليارات متر مكعب سنويا والمتضمنة في العقد السابق.

وتكلل الاجتماع الثاني للمجلس بالتوقيع على 12 اتفاقية تعاون بمختلف المجالات. ووقع الرئيسان التركي والجزائري على بيان مشترك.

وشملت اتفاقيات التعاون التي وقع عليها المسؤولون الأتراك والجزائريون، مجالات التجارة والتعليم والثقافة والسينما والبيئة والعلوم.

المصدر: الأناضول