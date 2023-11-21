الاحتياطي الأمريكي لا ينوي خفض سعر الفائدة بسبب معدلات التضخم المرتفعة

أعلنت لجنة السوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أنها لا تنوي خفض سعر الفائدة، نظرا لتجاوز معدلات التضخم المستوى المستهدف.

ويتجلى ذلك من خلال التقرير الصادر عن اجتماع اللجنة الذي انعقد في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر.

وجاء في الوثيقة: "في مناقشة توقعات السياسة، تمسك أعضاء اللجنة بالحفاظ على السياسة النقدية الانكماشية لإعادة التضخم إلى النسبة التي خططت لها اللجنة والبالغة 2% مع مرور الوقت".

وقرر أعضاء اللجنة "التصرف بحذر" وذلك "بناء على مجمل المعلومات الواردة وتداعياتها على الآفاق الاقتصادية وتوازن المخاطر".

وفي الوقت الحالي، يتراوح سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي بين 5.25 و5.5%، وهو أعلى مستوى خلال الـ 22 عاما الماضية.

وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة العمل الأمريكية، في أكتوبر الماضي، ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في البلاد بنسبة 3.2% على أساس سنوي.

المصدر: تاس