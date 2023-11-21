بوتين: حصة الروبل في التجارة مع طاجيكستان وصلت إلى 83%

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن حصة الروبل في التعاملات التجارية بين روسيا وطاجيكستان وصلت إلى 83% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023.

وقال بوتين بعد مباحثات جرت في موسكو اليوم مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون: "تحتل العملات الوطنية مكانة مهمة في التسويات المتبادلة بين بلدينا، وقد بلغت حصة الروبل في التعاملات التجارية في النصف الأول من هذا العام نسبة مثيرة للإعجاب بلغت 83%".

وأضاف، أن المباحثات جرت في أجواء ودية وبما يتوافق مع طبيعة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وطاجيكستان، وأشار الرئيس الروسي إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لإبرام معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين البلدين.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن روسيا مهتمة بالعمل مع طاجيكستان في مجال التنقيب الجيولوجي واستخراج اليورانيوم والمعادن النادرة مثل الليثيوم.

وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون قد وصل اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية تستمر يومين يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: RT + نوفوستي