مسؤول يكشف في اجتماع مع بوتين عن زيادة التحصيل الضريبي في روسيا

كشف رئيس هيئة الضرائب الروسية دانييل إيغوروف عن ارتفاع إيرادات ميزانية البلاد من الضرائب في الأشهر العشرة الأولى من 2023 بحوالي 41 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من 2022.

وجاء ذلك ضمن اجتماع قدم خلاله إيغوروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقريرا عن أداء هيئة الضرائب الروسية.

وقال المسؤول الروسي: "إذا تحدثنا عن نتائج الأشهر العشرة الأولى من 2023، فقد وصل (التحصيل الضريبي) إلى 37.6 تريليون روبل، وهذا الرقم أعلى بواقع 3.6 تريليون روبل (حوالي 41 مليار دولار) مقارنة بالعام الماضي".

وأشار رئيس هيئة الضرائب الروسية إلى أن الجزء الأكبر من الزيادة وهي 3.2 تريليون روبل جاءت من إيرادات غير نفطية وغير غازية.

وعن إيرادات العام 2023 ككل، لفت إلى أنه من المتوقع أن تصل الإيرادات إلى 46 تريليون روبل بزيادة قدرها 4 تريليونات روبل عن العام 2022، حينها تم تسجيل 42 تريليون روبل.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف أنه من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا عام 2023 إلى 3%.

وقبل ذلك في شهر أكتوبر الماضي، حسن صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي للعام 2023، إذ رفعها بمقدار 0.7 نقطة مئوية من 1.5% إلى 2.2%.

(الدولار = 88 روبل بتاريخ 21 نوفمبر 2023)

المصدر: RT