في بورصة موسكو.. الروبل الروسي يواصل الارتفاع أمام الدولار واليورو

تواصل العملة الروسية تعزيز مواقعها أمام العملات الرئيسية وجرى تداول الدولار اليوم دون مستوى 88 روبلا واليورو تحت 96 روبلا وذلك للمرة الأولى في 5 أشهر.

وبحلول الساعة 07:18 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 36 كوبيكا إلى 88.04 روبل، وقبل ذلك تم تداول العملة الأمريكية عند 87.93 روبل للمرة الأولى في نحو 5 أشهر.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 19 كوبيكا إلى 96.51 روبل، وقبل ذلك جرى تداول اليورو عند 95.76 روبل لأول مرة منذ 30 يونيو الماضي.

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أما العملة الصينية فقد تراجع سعر صرفها بواقع كوبيك واحد (الروبل = 100 كوبيك) إلى 12.33 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وتشهد العملة الروسية ارتفاعا في الفترة الماضية بعد جملة إجراءات حكومية، وأبرزها قرار البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة.

بدورهم، عزا خبراء ارتفاع الروبل الروسي لانخفاض الطلب على العملة الأجنبية في ظل تشديد السياسة النقدية في روسيا، والديناميكية الإيجابية لأسعار النفط.

المصدر: RT