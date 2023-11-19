وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي

أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي.

وصرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بأن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تمكنت من اكتشاف حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي.

وذكر أن حقل "الحيران" للغاز الطبيعي اكتشف بعد أن تدفق الغاز من مكمن "حنيفة" في بئر "الحيران - 1" بمعدل 30 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و1600 برميل من المكثفات بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن "العرب – ج" في الحقل نفسه بمعدل 3.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأفاد بأن حقل "المحاكيك" للغاز الطبيعي اكتشف بعد أن تدفق الغاز من بئر "المحاكيك - 2" بمعدل 0.85 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما اكتشف الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقا، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن "الجله" في حقل "عسيكرة" في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل 46 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل "شدون" غرب مركز حرض، حيث اكتشف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة – أ" بعد أن تدفق الغاز بمعدل 15.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 460 برميلا من المكثفات.

كما تم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن "عنيزة ب/ج" في حقل "مزاليج" جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل 14 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 4150 برميلا يوميا من المكثفات.

وأشار الوزير إلى أن الغاز الطبيعي اكتشف أيضا في مكمن "الصارة" في حقل "الوضيحي" ومكمن "القصيباء" في حقل "أوتاد" جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن "الصارة" بمعدل 11.7 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن "القصيباء" بمعدل 5.1 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبا بنحو 57 برميلا يوميا من المكثفات.

المصدر: واس