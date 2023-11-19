الخبير شنايدرمان يقدم توقعاته لأسعار صرف الدولار واليورو خلال الأسبوع المقبل

تحدث ألكسندر شنايدرمان رئيس قسم المبيعات ودعم العملاء في شركة Alfa-Forex، في حوار مع RT، عن التغيرات المتوقعة في أسعار صرف الدولار واليورو تجاه الروبل الأسبوع المقبل.

وأشار الخبير إلى أن العوامل الرئيسية التي تدعم نمو العملة الروسية هي معدل الفائدة الرئيسي المرتفع حاليا لبنك روسيا وكذلك الإجراءات التي تم فرضها مؤخرا والتي تلزم بيع كمية كبيرة من عائدات التصدير.

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وقال شنايدرمان: "نتوقع نطاقا يتراوح بين 85-88 روبلا لكل دولار الأسبوع المقبل، وبالنسبة لليورو - 90-96 روبل".

وأشار الخبير أيضا إلى أن سعر خام برنت "انخفض خلال الأسبوع من 81.6 دولار إلى 76.6 دولار للبرميل".

وشدد على أنه "لكن حتى تعديل أسعار النفط لم يتمكن من وقف تراجع الدولار".

وفي وقت سابق، أعرب مارات بيرديف سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، عن ثقته في أن الدولار الأمريكي يفقد باستمرار مكانته الرائدة في العالم في الوقت الحالي.

المصدر: RT