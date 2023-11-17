رئيس الحكومة التونسية يكشف عن توقعاته لأداء الاقتصاد الوطني في 2024

توقع رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني، أن يسجل الاقتصاد التونسي العام القادم 2024 نموا بنسبة 3%، مشددا على أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الهدف.

وقال رئيس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة في كلمة بالبرلمان بمناسبة النظر في مشروع الموازنة الجديدة، إنه "من المتوقع أن تبلغ نسبة النمو في العام 2024 نحو 3%".

وأضاف الحشاني أن "الحكومة التونسية ستتخذ الإجراءات اللازمة لبلوغ الهدف عبر إتمام إصلاح القطاع البنكي وخدمة الاستثمار".

وأشار إلى أن تونس تمر بظرف اقتصادي خاص لا غير، وأكد أن كل من يتحدث عن إفلاس الدولة التونسية فهو يريد فقط تخويف المواطنين.

إقرأ المزيد

كذلك شمل حديث الحشاني الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، حيث ندد "بالعدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، قائلا إن "تونس تتعامل مع كل الدول ومع عديد المنظمات الدولية إلا (الكيان الصهيوني)"، معبرا عن استغرابه من مواقف الدول التي تدعي الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي، بأن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب، وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.

المصدر: RT