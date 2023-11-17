كيف ستكون روسيا بعد 10 سنوات؟

رسم المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مستقبلا مزدهرا لروسيا، وقال إن البلاد خلال عقد من الزمن ستكون أكثر ثراء وقوة وحكمة.

وردا على سؤال حول مستقبل روسيا، قال بيسكوف، في مقابلة مع قناة الأخبار الطلابية MGIMO 360 اليوم الجمعة: "يجب أن تكون أقوى وأكثر حكمة وثراء".

وأمس كشفت بيانات أن الاقتصاد الروسي نما في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.5%، وهي أعلى وتيرة تم تسجيلها منذ الربع الرابع من 2021، حينها تم تسجل نمو بنسبة 5.8%.

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق الشهر الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن نمو الاقتصاد الروسي هذا العام 2023 سيتراوح ما بين 2.8% و3%، بينما اقتصادات في أوروبا ستتجه إلى المنطقة الحمراء.

المصدر: RT + برايم