ليبيا تعلن تصدير أول شحنة من حقل "إيراون"

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، تصدير أول شحنة من خام "إيراون"، الذي يجري إنتاجه من حقل "إيراون" النفطي عبر شركة زلاف لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط شحن 600 ألف برميل من خام "إيراون" عبر ميناء الزاوية النفطي غرب طرابلس.

وقال مدير إدارة العمليات والصيانة بشركة زلاف ليبيا أمس الخميس، إن "الشحنة الأولى من إنتاج الشركة من حقل "إيراون" جرى تصديرها الثلاثاء الماضي 14 نوفمبر الجاري".

وأضافت أن عمليات الإنتاج من حقل "إيراون" انطلقت في مارس الماضي ضمن خطة الإنتاج المبكر من آبار الحقل النفطي التابع للشركة والذي يصدر إنتاجه عن طريق حقل الشرارة التابع لشركة "أكاكوس" للعمليات النفطية.

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وأشارت شركة "زلاف" إلى أن الإنتاج من حقل إيراون بدأ في أبريل الماضي بمعدل 3 آلاف برميل يوميا قبل أن يبلغ معدل 6 آلاف برميل يوميا في نوفمبر الجاري.

ويقع مشروع تطوير حقل "إيراون" على بعد حوالي 100 كم جنوب غرب حقل الشرارة وحوالي 40 كم شمال شرق مدينة العوينات.

المصدر: بوابة الوسط الليبية