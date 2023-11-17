السعودية تمول مشاريع في الكاريبي

وقع الصندوق السعودي للتنمية مذكرتي تفاهم إطاريتين لمشاريع البنية التحتية والطاقة في منطقة البحر الكاريبي.

وتم التوقيع في الرياض ووقع الوثيقتين الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، وتم الإبرام مع حكومتي سانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وجاء ذلك علة هامش القمة السعودية – الكاريبية.

وتنص مذكرة التفاهم الأولى، التي تم توقيعها مع رئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس، على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 50 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة وترميم وإعادة تأهيل عدد من المباني والمرافق المتضررة من الكوارث الطبيعية. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية على استعادة البنية التحتية الأساسية، ونشر التنمية المستدامة، وتعزيز المرونة الاقتصادية للبلاد في أعقاب الكوارث الطبيعية.

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أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وقعت مع رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، تيرينس درو، وتنص على أن يقدم الصندوق السعودي للتنمية تمويلا بقيمة 40 مليون دولار لتمويل مشروع توسعة محطة كهرباء نيدسموست. ومن خلال تمويل هذا المشروع، سيساعد الصندوق السعودي للتنمية في دعم إمدادات الطاقة في البلاد، إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية في سانت كيتس ونيفيس.

وتعد مذكرتا التفاهم بمثابة شهادة على التزام الصندوق السعودي للتنمية بدعم التنمية المستدامة في منطقة البحر الكاريبي، وتأكيد جديد على أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي، ولا سيما في الدول الجزيرية الصغيرة النامية.

وقام الصندوق السعودي للتنمية منذ العام 1975 بتمويل أكثر من 800 مشروع تنموي بقيمة 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة حول العالم.

المصدر: أ ف ب