خبير مصري يتحدث لـRT عن "معجزة كبرى" حققتها روسيا رغم آلاف العقوبات

تحدث مستشار المركز العربي للدراسات في مصر والخبير في الشؤون الاقتصادية والعلاقات الدولية، أبوبكر الديب، عن "معجزة كبرى" حققتها روسيا رغم تعرضها لأكثر من 14 ألف عقوبة غربية.

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وقال الديب في تصريحات لـRT إن الاقتصاد الروسي ما زال صلبا للغاية وحقق معجزة في معدلات النمو رغم فرض الدول الغربية، أمريكا وحلفاؤها أكثر من 14 ألف عقوبة على روسيا، حيث استطاع تحدي التوقعات الخاصة بانهياره، مشيرا إلى أن دائرة الإحصاء الروسية أكدت أن النمو السنوي في البلاد تسارع إلى 5.5 % في الربع الثالث من 4.9 % في الربع السابق، فيما يعد أسرع وتيرة نمو منذ أكثر من عقد من الزمن ما يكشف أن القطاعات الرئيسية للاقتصاد الروسي حققت انتعاشا، رغم العقوبات الغربية غير المسبوقة.

وأشار الخبير المصري إلى أنه وبحسب فاليري بيفن، العضو المنتدب لوكالة التصنيف الروسية ACRA قد تصل أرباح البنوك إلى أكثر من 3 تريليونات روبل (حوالي 33 مليار دولار) في عام 2023، كما حافظت مبيعات الطاقة على جعل الميزانية في وضع أفضل على الرغم من ارتفاع تكاليف الحرب.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نجح في منع انهيار اقتصاد بلاده رغم تعدد العقوبات الغربية رغم أن التصريحات الغربية كانت تشير إلى أن الاقتصاد الروسي سينهار، بعد فرض العقوبات الغربية المشددة عليه لكن الحادث أن الاقتصاد الروسي نجح في تحقيق أداء أفضل من التوقعات ومازالت الصادرات الروسية من النفط والغاز، إلى الدول الأوروبية وغيرها من الدول، مثل الهند وتركيا قائمة، بل وزادت كما أنه استفاد من زيادة أسعار النفط حيث يحقق مليار دولار على الأقل يوميا من عائدات بيع النفط والغاز، وسعى الرئيس فلاديمير بوتين إلى تعزيز العلاقات مع دول مثل الصين والهند في الوقت الذي خفض فيه الاتحاد الأوروبي الروابط التجارية مع روسيا، بما في ذلك واردات النفط والغاز، في جولات متكررة من العقوبات.

وأكد أبو بكر الديب أن البنك المركزي الروسي بنهاية أكتوبر الماضي أعلن ارتفاع احتياطيات روسيا الدولية لتبلغ في 20 أكتوبر الجاري 573.2 مليار دولار.

وأشار الديب بأن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن مؤخرا أن هيكل الاقتصاد الروسى يتغير بشكل إيجابى وللأفضل، مشيرا إلى أن هذا غير مسبوق فى تاريخ روسيا الحديث، وأضاف الرئيس الروسي: لقد نما قطاع الطاقة لدينا بنسبة تزيد عن 3 %، وبلغ النمو الإجمالى للصناعات التحويلية 43 %"، وهذا غير مسبوق في تاريخ روسيا الحديث.

المصدر: RT