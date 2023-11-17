أسعار النفط تصعد مجددا بعد خسائر فادحة

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، بنحو طفيف بعد أن كانت قد تراجعت أمس بنحو 5% مع تجدد المخاوف بشأن الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.08% إلى 72.96 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.08% أيضا إلى 77.48 دولار للبرميل.

وأمس تراجعت أسعار النفط بنحو 5% في ظل المخاوف الاقتصادية، وانخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 4.8% إلى 73.09 دولار للبرميل، في حين تراجعت عقود "برنت" بنسبة 4.65% إلى 77.42 دولار للبرميل.

وفي تعاملات الخميس هبطت عقود النفط إثر بيانات صينية أمريكية سلبية، حيث أظهرت البيانات، أن إجمالي إنتاج المصافي في الصين بلغ 63.93 مليون طن متري في أكتوبر 2023، وهو ما يعد تباطؤا بنسبة 2.85% على أساس شهري، من مستوى قياسي مرتفع في سبتمبر 2023.

كذلك أشارت بيانات إلى أن انخفاض الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 0.6% في أكتوبر 2023.

المصدر: RT + بلومبرغ