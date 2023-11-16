1300 حافلة صديقة للبيئة في شوارع موسكو

تركز موسكو اليوم على وسائل النقل الصديقة للبيئة وتواكب اتجاهات سوق السيارات الكهربائية في العالم، ويعد تحسن الوضع البيئي في العاصمة أحد أهم أولويات سلطات موسكو.

وقالت السلطات في بيان اليوم الخميس، إن "الحافلات الكهربائية تم إطلاقها في العام 2018، وقد أثبتت وسيلة النقل هذه كفاءتها، يوجد الآن 1300 حافلة كهربائية في العاصمة تعمل على 100 مسار، وبحلول نهاية العام 2024 سيتضاعف عدد الحافلات الصديقة للبيئة".

من جهته أفاد نائب عمدة موسكو لشؤون النقل مكسيم ليكسوتوف، بأنه "يتم شراء حافلات موسكو الكهربائية من الشركات المصنعة الروسية وتتم صيانتها بموجب عقود طويلة الأجل. في غضون 5 سنوات فقط، تجاوز عدد المسارات التي تعمل عليها الحافلات الكهربائية 100 مسار، نقوم باستبدال الحافلات العادية بحافلات كهربائية جديدة".

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ومنذ إطلاق هذه الحافلات قبل خمس سنوات، نفذت الحافلات الكهربائية أكثر من 350 مليون رحلة في شوارع العاصمة الروسية.

والحافلات الكهربائية في موسكو روسية الصنع، وتبلغ سعتها 85 راكبا، ومهيأة للركاب من ذوي الاحتياجات بأرضيتها المنخفضة، ومصاعدها لرفع عربات المعاقين.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت سلطات موسكو، توقيع أكبر عقد في أوروبا لشراء الحافلات الكهربائية.

المصدر: RT