لافروف: اتفقنا مع فنزويلا على زيادة التعاون في قطاع الطاقة واتخاذ إجراءات لتوسيع التجارة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن موسكو وكاراكاس اتفقتا على زيادة وتيرة التعاون في قطاع الطاقة واتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقد اليوم مع نظيره الفنزويلي إيفان هيل بينتو عقب مباحثات في موسكو: "طورنا العديد من المشاريع في مجال إنتاج النفط وتطوير حقول الغاز، وفي الزراعة والطب والأدوية والاتصالات والفضاء والتقنيات الجديدة، وفي جميع هذه المجالات، اتفقنا على زيادة وتيرة وحجم التعاون بما يتوافق مع القرارات التي تم اتخاذها في 16 أكتوبر الماضي، في الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الروسية الفنزويلية رفيعة المستوى".

إقرأ المزيد

كما لفت إلى أن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري بينهما، وأشار إلى أنه تم إطلاق رحلات طيران مباشرة ومنتظمة بين موسكو وكراكاس، وكذلك بين عدد من المدن الروسية والمنتجعات الفنزويلية في جزيرة مارجريتا.

وقال لافروف إن "هذه الخطوة بالطبع تساهم في زيادة التدفق السياحي من روسيا إلى فنزويلا وتوطيد اتصالات منتظمة بين قطاعي الأعمال".

وفيما يلي أبرز تصريحات وزير الخارجية الروسي:

- ندعم انضمام فنزويلا إلى مجموعة "بريكس"

- التعاون مع فنزويلا يجب أن يتركز على استدامة اقتصاداتنا وتنفيذ برامج إحلال الواردات (استبدال المنتجات المستوردة بنظيرات وطنية).

- روسيا تقدم الدعم لفنزويلا في حماية سيادتها.

- روسيا ترحب باستئناف الحوار بين السلطات والمعارضة في فنزويلا، وتعرب عن استعدادها لمواصلة مساعدة فنزويلا في إيجاد حلول وسط في هذا الإطار.

المصدر: RT