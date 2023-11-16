انخفاض أسعار النفط بعد بيانات أمريكية

تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بالأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 09:30 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.61% إلى 76.19 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 80.77 دولار للبرميل.

وتشهد أسعار النفط تراجعا منذ مساء يوم أمس، وذلك بعد بيانات أمريكية أظهرت ارتفاعا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وأغلقت عقود "برنت" الأربعاء عند 81.18 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.55%، فيما سجلت عقود الخام الأمريكي 76.66 دولار للبرميل، حيث تراجعت نسبته قرابة 2%.

وكشفت بيانات أمريكية، ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 3.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: RT + بلومبرغ