"أدنوك للغاز" الإماراتية تعلن توزيع أرباح وتكشف عن نتائجها المالية

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية اليوم توزيع أرباح نقدية مرحلية، وكشفت عن تحقيق صافي دخل بقيمة 1.1 مليار دولار في الربع الثالث من 2023.

وأعلنت "أدنوك للغاز" اليوم عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023، وتم الإعلان عن النتائج المالية المبدئية غير المدققة الموضحة للفترة المقارنة.

وبلغت إيرادات الشركة في الربع الثالث من عام 2023 نحو 5.807 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 8% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، نظرا لتحسن بيئة الأسعار وارتفاع حجم المبيعات.

وعلى الرغم من الظروف السائدة في السوق، حافظت الشركة على هوامش مستقرة بما يتوافق مع سياساتها والفترات السابقة. بالإضافة إلى ذلك، واصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها للنمو، مع التركيز على رفع مستوى الكفاءة لتمكين زيادة صادرتها من السوائل ذات الهامش المرتفع.

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وسجلت الإيرادات في الربع الثالث من عام 2023 تحسنا، قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، لتصل إلى 1.863 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% بالمقارنة مع الربع الثاني من عام 2023، في حين ارتفع صافي الدخل للربع بنسبة 13% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 1.11 مليار دولار.

ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 1.625 مليار دولار (5.968 مليار درهم) للسنة المالية 2023 وذلك في 14 ديسمبر 2023 بما يعادل 7.776 فلس للسهم الواحد. وسيتم دفع الأرباح المرحلية للمساهمين الذين امتلكوا أسهم "أدنوك للغاز" في تاريخ التسجيل الموافق 24 نوفمبر 2023.

المصدر: وام