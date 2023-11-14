الإمارات تشارك في الأعمال البحثية الخاصة بمشروع الطائرات الروسية الأسرع من الصوت

صرح نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أن مركز أبحاث معهد جوكوفسكي وجامعة خليفة في الإمارات، تجريان أعمالا بحثية حول مشروع طائرة ركاب أسرع من الصوت.

وقال مانتوروف: "جامعة خليفة هي شريك لمركز جوكوفسكي للأبحاث لدينا، وهذا التفاعل مهم جدا في هذا الاتجاه العلمي الأساسي حتى تتاح للجانب الإماراتي الفرصة للتفاعل العلمي.. ومن أجل اتخاذ القرار، ربما، بالانتقال إلى الحلول التطبيقية على سبيل المثال".

وأكد مانتوروف أن "العمل يتم تمويله من قبل الجانب الروسي.. كما أن الإمارات تؤكد قدرتها على العمل كمركز استقبال لمثل هذه الطائرات، ومن المخطط إنتاج الطائرة في روسيا".

وكان قد صرح مانتوروف سابقا أن "من المقرر إنشاء عرض تقني لطائرة ركاب أسرع من الصوت في عام 2027". موضحا أن "الإمارات تدرس إمكانية الانضمام إلى العمل البحثي في ​​مشروع الطائرات الأسرع من الصوت".

هذا وعقد دينيس مانتوروف، مباحثات في دبي يوم أمس، مع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، طالت مجموعة واسعة من قضايا التعاون ومنها التجارة والاستثمار.

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المصدر: RT