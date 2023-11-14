في بورصة موسكو.. الروبل يصعد ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار في نحو 4 أشهر

ارتفعت العملة الروسية أمام في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث سجل الروبل أعلى مستوى أمام الدولار منذ 28 يوليو الماضي.

وبحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 62 كوبيكا (الروبل=100 كوبيكا) إلى 91 روبلا، وقبل ذلك بدقائق جرى تداول العملة الأمريكية عند مستوى 90.91 روبل، وذلك للمرة الأولى منذ 28 يوليو الماضي.

فيما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 38 كوبيكا إلى 97.68 روبل، كذلك تراجع سعر صرف اليوان الصيني بواقع 7 كوبيكات إلى 12.47 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

وجاء ارتفاع الروبل في ظل سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة لدعم العملة الوطنية، ففي وقت سابق من الشهر الجاري، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

كذلك تتلقى العملة الروسية دعما من مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات الرئيسية المصدرة في روسيا ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.

المصدر: RT