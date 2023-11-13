الأمر يحتاج فقط للتنسيق.. السيسي يشير إلى قدرات إفريقيا الهائلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن إفريقيا تمتلك قدرات اقتصادية هائلة وموارد طبيعية ضخمة من الضروري استغلالها لدعم التجارة بين دول القارة الإفريقية.

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وأضاف السيسي خلال المعرض الإفريقي الثالث للتجارة البينية في القاهرة اليوم الاثنين، أن هذا الأمر لا ينقصه سوى التنسيق والتعاون الإيجابي بين الدول وبعضها وبمساعدة ودعم الشركات التي يمكنها القيام بهذا الدور.

وأشار إلى أن مصر حريصة على أن تدعم بشكل إيجابي وتقوم بدور إيجابي في ما ينفع الناس.

وتابع: في إفريقيا القدرات والإمكانيات موجودة لكن ربما توجد بعض المعوقات والمشاكل التي تعوق هذا الأمر ومصر حريصة على القيام بالبناء والتنمية والتعمير والتعاون في هذه المجالات وإطفاء حرائق لو كان ممكن نعمل ده.

وتقام الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات تحت عنوان "الربط بين الأسواق الأفريقية" وينظمه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسم بنك" بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الأفريقية وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء.

المصدر: اليوم السابع