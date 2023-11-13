انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف اقتصادية
انخفضت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين في ظل مخاوف تراجع الطلب العالمي على الخام، وذلك رغم النزاع في منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.
وبحلول الساعة 10:20 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.88% إلى 76.49 دولار للبرميل.
فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.80% إلى 80.79 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
ويوم الجمعة الماضي، سجلت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 2%، ورغم ذلك أنهت الأسبوع على تراجع بنسبة 4%.
وأغلق خام "برنت" التعاملات عند 81.43 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.75%، فيما سجل الخام الأمريكي عند التسوية 77.17 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 1.90%.
المصدر: RT + بلومبرغ