وكالة "موديز" تخفض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي

خفضت وكالة التصنيف الدولية "موديز" توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة من مستقر إلى سلبي.

وقالت الوكالة في بيان لها: "خفضت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية لتصنيفات الحكومة الأمريكية إلى سلبية من مستقرة"، وأكدت التصنيف على المدى الطويل والتصنيف غير المضمون عند "Aaa".

وأوضحت أن العامل الرئيسي وراء هذا القرار هو المخاطر المتزايدة المتمثلة في تدهور الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، والذي لم يعد من الممكن تعويضه بالكامل من خلال المزايا الائتمانية التي تتمتع بها البلاد.

المصدر: نوفوستي