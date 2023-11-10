 
مباشر
عاجل
الآن.. تصاعد وتيرة الاشتباكات في مدينة غزة وسط محاولات الجيش الإسرائيلي الوصول لمستشفى الشفاء

بايدن: أسعار الغاز الأمريكي تنخفض برغم الحرب في الشرق الأوسط

مال وأعمال

بايدن: أسعار الغاز الأمريكي تنخفض برغم الحرب في الشرق الأوسط
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/webz

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تراجع أسعار البنزين، وهو ما لم يمنعه وجود صراع متفاقم في الشرق الأوسط، ودعا شركات النفط إلى الاستثمار بنشاط أكبر في زيادة الإنتاج.

وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "حتى في وقت حدوث صراع عالمي، تنخفض أسعار البنزين بمقدار 1.6 دولار بالمقارنة مع قيم الذروة".

ويفسر الخبراء تراجع أسعار النفط العالمية، وبالتالي هبوط أسعار البنزين، بأن الصراع في قطاع غزة لا يؤثر على مناطق إنتاج النفط وطرق النقل. كما أن هناك سببا آخر هو توقع انخفاض الطلب العالمي على خلفية تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

إقرأ المزيد
أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء
أسعار النفط تعود إلى المنطقة الخضراء

وقال بايدن إن شركات النفط ما زالت تجني أرباحا كبيرة. وكتب: "يجب على الشركات أن تستثمر المزيد لتسهيل حياة المستهلكين".

في الفترة التي سبقت الانتخابات، تلقى بايدن الكثير من الانتقادات بسبب ارتفاع نسبة التضخم، الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود، ولكنه ينخفض ​​الآن بفضل رفع أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

المصدر: ريا نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا