العراق يؤكد دعمه والتزامه اتفاق "أوبك+"

أكدت وزارة النفط العراقية التزامها ودعمها لاتفاق مجموعة "أوبك+" في تحديد مستويات الإنتاج، ويهدف الاتفاق لبث الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

وعلقت الوزارة على تقارير إعلامية تحدثت عن زيادة في الصادرات النفطية للعراق، وبينت أن زيادة بعض الدول المنتجة ومنها العراق الصادرات مسألة طبيعية، لا توثر على مستويات الإنتاج المتفق عليها في مجموعة "أوبك+"، وتطرأ هذه الزيادات في مستويات الصادرات أحيانا، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي من فصل إلى آخر والظروف الطبيعية هي أحد العوامل المؤثرة في زيادة أو انخفاض معدلات الاستهلاك الداخلي.

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وشددت الوزارة في بيان نشرته اليوم الجمعة، على التزام الدول الأعضاء فى منظمة "أوبك" والدول المتحالفة معها من خارج "أوبك" ومنها العراق المحافظة على استقرار أسواق النفط العالمية، وصولا إلى تحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين والمستثمرين بعيدا عن المكاسب الوقتية التي يسعى إليها بعض المضاربين.

وأشارت الوزارة إلى "أوبك+" لن تتردد في اتخاذ القرارات التي تضمن الاستقرار والتوازن في الأسواق العالمية، التي تشير التوقعات إلى زيادة في كميات الطلب خلال هذا العام والعام المقبل، وبما ينسجم مع التفاؤل في نمو الاقتصاد العالمي.

المصدر: RT