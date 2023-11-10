روسيا تصدّر شحنة قياسية من النفط إلى البرازيل

صدرت روسيا شحنة قياسية من النفط الخام بواقع 207 آلاف طنا بقيمة 133 مليون دولار إلى البرازيل في أكتوبر الماضي، حسب بيانات برازيلية.

وأفادت وكالة "نوفوستي" في تقرير لها استند للبيانات، بأن روسيا أصبحت بذلك من أكبر ثلاثة موردين للذهب الأسود إلى البرازيل في الشهر الماضي.

وفي مطلع الخريف، بعد انقطاع دام عامين، استأنفت البرازيل شراء النفط من روسيا، وفي أكتوبر 2023 زادت حجم المشتريات بواقع 2.5 مرة إلى 207.4 ألف طن، أو ما يعادل 1.5 مليون برميل.

إقرأ المزيد

وكانت شحنة النفط في شهر أكتوبر 2023، من حيث الحجم والقيمة هي الأكبر منذ العام 1997 على الأقل إذ لا توجد بيانات متاحة قبل العام المذكور.

وقبل الشهر الماضي، اشترت البرازيل شحنة قياسية من الخام الروسي في مايو 2022، والتي بلغت 139.8 ألف طن.

المصدر: نوفوستي