الأمير محمد بن سلمان يعلن عن مبادرة مليارية لإفريقيا

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة تتطلع إلى ضخ استثمارات جديدة في مختلف القطاعات بما يزيد على 25 مليار دولار وتمويل وتأمين 10 مليارات دولار من الصادرات.

وأضاف خلال كلمته في افتتاح القمة السعودية الإفريقية في الرياض اليوم الجمعة، أن السعودية تتطلع لتقديم 5 مليارات دولار تمويلا تنمويا يضاف إلى إفريقيا حتى 2030.

وأشار إلى أن السعودية تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع.

وذكر أن الرياض تعتزم تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وأعلن إطلاق مبادرة الملك سلمان وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات.

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وأضاف أن المملكة ستزيد من عدد سفاراتها في إفريقيا إلى أكثر من 40 سفارة، مبينا أنها تحرص على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية، وتدعم التنمية المستدامة وتؤكد دوما حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

وأكد أن المملكة تحرص على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، كما تحرص المملكة على دعم حلول مبتكرة لمعالجة الديون الإفريقية وتؤكد حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية