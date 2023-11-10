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أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

مال وأعمال

أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط حالة من التفاؤل في الأسواق حول الطلب العالمي على الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:20 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.45% إلى 76.08 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.51% إلى 80.42 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وأمس ارتفعت أسعار النفط، وأغلق الخام الأمريكي الخميس عند 75.74 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.55%، في حين أنهى خام "برنت" التداولات عند 80.01 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 0.6%.

المصدر: RT + بلومبرغ

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