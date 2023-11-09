سعر البيتكوين يتجاوز الـ 36 ألف دولار

ارتفع سعر عملة البيتكوين المشفرة يوم الأربعاء، ليتجاوز الـ 36 ألف دولار لأول مرة منذ مطلع مايو عام 2022.

وأظهرت بيانات منصة Coindesk، أن سعر البيتكوين كان يرتفع بنسبة 1.73%، ليصل إلى 36031 دولارا للبيتكوين الواحد حتى الساعة 2:47 فجر الخميس بتوقيت موسكو.

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ثم تراجع سعر العملة المشفرة بعض الشيء، وكان عند مستوى 35758 دولارا للبيتكوين.

وكان سعر البيتكوين أكثر من 36 ألف دولار آخر مرة في 6 مايو عام 2022.

وجدير بالذكر أن سعر البيتكون يشهد ارتفاعا منذ بداية أكتوبر الماضي، وازداد بأكثر من ضعفين منذ أواخر العام الماضي، حيث كان عند 16.5 ألف دولار بعد أن شهد انخفاضا كبيرا في عام 2022.

المصدر: تاس