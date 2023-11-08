مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 5 جنيهات على الأقل، ليتجاوز سعره 47 جنيها بحسب موقع "مصراوي"، و48 جنيها بحسب موقع "الصرف اليوم".

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وارتفع سعر الدولار مقارنة بـ42 جنيها، قبل أسبوع واحد، بينما لا يزال سعره الرسمي في البنوك حوالي 31 جنيها.

وتأتي هذه القفزة بالرغم من إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية.

وقال موقع "مصراوي" إن السبب في هذه القفزة، هو ارتفاع الطلب على شرائه، بسبب استمرار ضغوط نقص العملة في البنوك والصرافات.

فيما اعتبر خبراء مصرفيون مصريون وفق موقع "القاهرة 24، أن "قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت الى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء".

بينما أشار موقع "الصرف اليوم" إلى أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري، يتسبب في حالة من الركود، والتأزم في الأسواق.

ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14% الجمعة الماضي، مع وجود خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة والنقل مطلع العام المقبل، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة والوقود، بما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية، بحسب موقع "الصرف اليوم".

ويأتي هذا التراجع للجنيه المصري، رغم إعلان البنك المركزي، الأحد الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، من 34.97 مليار دولار في سبتمبر.

المصدر: وسائل إعلام مصرية