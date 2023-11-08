الروبل يواصل الارتفاع ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار في أكثر من أسبوع

ارتفعت العملة الروسية أمام سلة من العملات الرئيسية في تعاملات اليوم الأربعاء، وتم تداول الدولار دون مستوى 92 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 31 أكتوبر الماضي.

وبحلول الساعة 14:52 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 28 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 91.98 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليورو بواقع 52 كوبيكا إلى 98.16 روبل، أما العملة الصينية اليوان فقد تراجع سعر صرفها بواقع 5 كوبيكات إلى 12.63 روبل.

وأمس كشف رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، عن وجود اتجاه في ارتفاع العملة الروسية، وأعرب عن اعتقاده بأن سعر صرف الروبل الأساسي هو نطاق 85 - 90 روبلا للدولار.

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والأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

كذلك تتلقى العملة الروسية دعما من مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.

المصدر: RT