بوتين: لدى روسيا وكازاخستان آفاق واسعة للتعاون في صناعة الغاز

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقابلة مع صحيفة "كازاخستانسكايا برافدا"، بأن روسيا وكازاخستان تفتحان آفاقا واسعة للتعاون في صناعة الغاز.

وقال بوتين إن "التعاون في صناعة الغاز يفتح آفاقا واسعة أمام روسيا وكازاخستان، ويفسر ذلك بالبنية التحتية ومسارات نقل وأنظمة توزيع الغاز في روسيا وآسيا الوسطى، التي تطورت على مدى سنوات".

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كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا وكازاخستان إلى جانب شركائهما في "أوبك+"، يساهمان في ضمان الاستقرار بسوق النفط العالمية.

وقال: "يتعاون بلداننا بشكل بناء في قطاع النفط وذلك من خلال استخدام القدرات اللوجستية لخط أنابيب قزوين، الذي ينقل النفط إلى الأسواق العالمية بطريقة فعالة وموثوقية. كما يقدم البلدان إلى جنب الشركاء في "أوبك+" مساهمة كبيرة في ضمان الاستقرار بسوق النفط العالمية".

وتأتي مقابلة الرئيس الروسي مع الصحيفة عشية زيارته إلى كازاخستان، حيث من المقرر عقد مباحثات مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

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وسيناقش الرئيسان القضايا الرئيسية المتعلقة بتطوير العلاقات الروسية الكازاخستانية، وآفاق التعاون في إطار فضاء الاتحاد الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، قرغيزستان) والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وبحسب ما نشرته الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية فإن بوتين وتوكايف سيشاركان عبر تقنية الفيديو في الجلسة العامة للمنتدى التاسع عشر للتعاون الإقاليمي بين روسيا وكازاخستان، والذي سيعقد في 9 نوفمبر الجاري في مدينة كوستناي، الواقعة في شمال غرب البلاد.

المصدر: نوفوستي