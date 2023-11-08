مسؤولة: محصول الحبوب في روسيا بلغ 147 مليون طن العام الجاري

صرحت النائبة الأولى لوزير الزراعة الروسي أوكسانا لوت بأن محصول الحبوب في روسيا بلغ في العام الجاري 147 مليون طن، مع الأخذ في الاعتبار المحصول في المناطق الروسية الجديدة.

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وقالت لوت في الجلسة العامة للأسبوع الزراعي السيبيري المنعقد بمدينة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الأربعاء: "في العام الجاري... مع الأخذ في عين الاعتبار المحصول في المناطق الجديدة قمنا بجمع 147 مليون طن من الحبوب".

وقالت وزارة الزراعة الروسية في نهاية أغسطس الماضي إن إجمالي محصول الحبوب في روسيا بلغ أكثر من 105 ملايين طن.

المصدر: تاس