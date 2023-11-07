رئيس "سبيربنك": الروبل سيعزز مواقعه حتى نهاية 2023

كشف رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي غيرمان غريف، عن وجود اتجاه في ارتفاع العملة الروسية، وأعرب عن اعتقاده بأن سعر صرف الروبل الأساسي هو نطاق 85 - 90 روبلا للدولار.

وقال غريف في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "بشكل عام، نتوقع استقرار الوضع في سوق العملات حتى نهاية العام، من المرجح أن يصعد سعر صرف الروبل بدلا من أن يضعف".

وسعر صرف الروبل الأساسي هو السعر المبني على الوضع الاقتصادي والسياسات المالية للبنك المركزي وحجم النقد المتداول وعوامل الاقتصاد الكلي الأخرى.

وتصريح غريف عن أن سعر صرف الروبل الأساسي هو في نطاق 85 - 90 روبلا للدولار يعد مؤشرا على أن العملة الروسية مقومة دون قيمتها الحقيقة.

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كذلك توقع غريف أن يحقق "سبيربنك" والقطاع المصرفي في روسيا ككل خلال العام الجاري 2023 أرباحا قياسية، وأعرب عن أمله في تحقيق أرباح قياسية أيضا في العام القادم 2024.

كما أعلن غريف، في المؤتمر الصحفي، أن مجلس الإشراف في "سبيربنك" أعاد انتخابه في منصب رئيس المؤسسة الائتمانية لمدة أربع سنوات أخرى.

ويترأس غريف "سبيربنك" منذ العام 2007، وخلال هذه السنوات حقق المصرف الروسي العديد من الإنجازات وحافظ على صدارته للبنوك في روسيا، ووسع أنشطته وخدماته.

المصدر: نوفوستي