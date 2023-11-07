صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لأداء الاقتصاد الصيني

رفع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الصين في 2023 إلى 5.4% على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5% في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024 مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.6% في مقابل 4.2% سابقا.

وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث في مؤتمر صحفي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.

وأضافت أن ذلك يفسر عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".

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في الربع الثالث سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4.9% على أساس سنوي بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع الذي قبله، لكن بوتيرة أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.

وأفاد المكتب الوطني للاحصاء، بأن مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر 2023.

وتستهدف الصين نموا بنحو 5% هذا العام، بعد 3% في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.

المصدر: أ ف ب