قال النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوأوسوف، خلال كلمته في ماراثون المعرفة، إن الغرب أصيب بصدمة قوية لأن روسيا صمدت أمام موجات العقوبات التي فرضها ضدها.

وأضاف: "لقد توقعوا أن تحل الكارثة بنا كتلك التي حدثت في التسعينيات".

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ووفقا له، حصلت روسيا في عام 2022 على السيادة الاقتصادية وتمكنت من تنفيذ أجندتها بشكل مستقل. وشدد على أن هذه الفرصة ليست متاحة لجميع البلدان.

وحدد النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، سبعة شروط رئيسية لتحقيق ذلك: الموارد الذاتية للتنمية (التعليم والعلوم والتكنولوجيا) والإنتاج الفعال والاكتفاء الذاتي في الموارد الرئيسية (الغذاء والطاقة والمواد الخام) والبنية التحتية الحديثة (النقل، الطاقة، التمويل، البنية التحتية الرقمية) والمؤسسات الفعالة (القوانين والقواعد) والمواقع المستقرة في الاقتصاد العالمي بفضل نظام الشراكة المبني مع الدول الأخرى واستقرار الاقتصاد الكلي (انخفاض التضخم وانخفاض عجز الميزانية) والتنمية الاجتماعية المستدامة.

وخلص بيلوأوسوف، إلى أن كل هذه الشروط السبعة فقط هي مؤشرات السيادة الاقتصادية للبلاد، ولدى روسيا كل الفرص لضمانها.

المصدر: نوفوستي