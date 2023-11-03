نوفاك: لا خطط لرفع القيود عن صادرات الوقود في روسيا

أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إلى أن موسكو لا تخطط لرفع القيود المفروضة على صادرات الوقود في المستقبل القريب.

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وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الجمعة، إن "قرار رفع القيود عن صادرات الوقود لن يكون، نحن ندرس ذلك في كل مرة عندما نجتمع".

وفي سبتمبر الماضي، فرضت الحكومة الروسية قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ومنذ فرض الحظر تراجع سعر البنزين بناء على بيانات بتاريخ 31 أكتوبر 2023 من فئة AI-92 بنسبة 21.6%، ومن فئة AI-95 بنسبة 21.9%، فيما تراجع سعر الديزل الصيفي بنسبة 23.1%.

المصدر: نوفوستي