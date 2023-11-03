السعودية تخطط لضخ استثمارات مليارية في دوري الكريكيت الهندي

أعربت السعودية عن اهتمامها لشراء حصة بمليارات الدولارات في الدوري الهندي الممتاز للكريكيت، الذي يعتبر أكثر الأحداث الرياضية ربحية عالميا.

ويأتي ذلك بعد سلسلة من الاستثمارات للمملكة التي قلبت الرياضات الاحترافية، بما في ذلك كرة القدم والغولف.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن مستشارين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تواصلوا مع مسؤولي الحكومة الهندية حول تحويل الدوري الهندي الممتاز للكريكيت إلى شركة قابضة قيمتها تصل إلى 30 مليار دولار، على أن تقوم السعودية بعد ذلك بشراء حصة مهمة فيها.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المحادثات جرت أثناء زيارة ولي العهد السعودي إلى الهند في سبتمبر الماضي.

وقالت المصادر، إنه بموجب الخطط، التي تمت مناقشتها، اقترحت الرياض استثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في الدوري والمساعدة في توسيع نطاقه إلى دول أخرى، على غرار الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.





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ومن المرجح أن تقوم الحكومة الهندية والهيئة المنظمة للكريكيت في البلاد (BCCI) بتلقي دعوة بشأن الاقتراح بعد الانتخابات الفيدرالية في العام المقبل، حسبما ذكر الأشخاص.

ويمكن أن يكون الصندوق السيادي القوي في المملكة، والذي عزز العديد من الاستثمارات الرياضية السابقة للسعودية، في نهاية المطاف، الأداة المستخدمة لإبرام صفقة مع الهيئة إذا تم التوصل إلى اتفاق.