الاكتئاب يكلف الاتحاد الأوروبي قرابة 600 مليار يورو

خلصت دراسة إلى أن الاتحاد الأوروبي خسر قرابة 600 مليار يورو سنويا بسبب اكتئاب السكان، وهذا يمثل نحو 4.2% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي.

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ونقلت بوابة Interia Business عن دراسة للمعهد البولندي للاقتصاد أن الحالة العقلية المكتئبة لسكان دول الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالوضع في أوكرانيا ووباء كوفيد-19.

وأفادت الدراسة بأن أكثر من ثلث هذه الخسائر (600 مليار يورو) تعود إلى انخفاض العمالة والإنتاجية.

وعلى حد تعبير البوابة فإن المرض العقلي بات تحديا ليس فقط لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ولكن للاقتصاد العالمي ككل.

ووفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن تكاليف علاج أمراض من هذا النوع (أمراض عقلية ونفسية) ستشكل بحلول العام 2030 نصف التكاليف العالمية لمعالجة جميع الأمراض غير المعدية.

المصدر: RT