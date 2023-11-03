الدولار يزيد جاذبية السلع الأولية.. ارتفاع أسعار الذهب الأسود

تواصل أسعار النفط الارتفاع بعد قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة ما زاد من جاذبية السلع الأولية، وصعدت عقود "برنت" اليوم الجمعة فوق مستوى 87 دولارا للبرميل.

وبحلول الساعة 08:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.32% إلى 82.72 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.18% إلى 87.01 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس عند التسوية، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 2.5% وأنهت التعاملات عند 82.46 دولار للبرميل، كذلك صعدت عقود "برنت" بنسبة 2.6% وسجلت 86.85 دولار للبرميل.

وقبل يومين، قرر مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 22 عاما، وذلك للاجتماع الثاني على التوالي.

وفي سوق العملات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.06% إلى 106.065 نقطة.

المصدر: RT + بلومبرغ