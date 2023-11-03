مستثمر أمريكي: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تؤثر كثيرا على مصارف روسيا

قال كايل شوستاك مدير شركة الاستثمار Navigator Principal Investors، إنه لن يكون للعقوبات الأمريكية الجديدة على العديد من البنوك الروسية، أي تأثير ملحوظ.

وأضاف مدير الشركة الأمريكية في حديث لمراسل "تاس": "من المؤكد أن فرض المزيد من القيود على قدرات البنوك الروسية، سيؤثر سلبا على نشاط عملائها من الشركات. ولكن هذه البنوك لا تشارك بشكل كبير في معاملات التصدير والاستيراد، لذلك من غير المتوقع حدوث تأثير اقتصادي قوي لهذه القيود الجديدة".

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وأشار المستثمر إلى أن البنوك المدرجة في حزمة العقوبات الجديدة، "ستفقد إمكانية الوصول إلى المدفوعات من خلال نظام سويفت، وكذلك لن يكون بمقدورها التفاعل مع البنوك التي تدعم الدفع بالدولار واليورو".

وقال شوستاك: "أما بالنسبة للمدفوعات المحلية، وكذلك المدفوعات باستخدام عملات الدول الصديقة، فلن تكون هناك أي تغييرات. ومن المرجح أن تعمل هذه البنوك على تعزيز التسويات المتبادلة باليوان الصيني والدرهم الإماراتي".

وأعرب شوستاك عن ثقته بأن التدابير التقييدية الأمريكية ضد بورصة بطرسبورغ، لن تخلق مشاكل للمستثمرين الروس في تداول الأوراق المالية الأجنبية "نظرا لأن سوق الأوراق المالية الروسية تقدم الآن مجموعة كبيرة إلى حد ما من الأدوات المالية المتداولة، بما في ذلك الوصول إلى الأوراق المالية الصينية وبورصات دول بريكس الأخرى".

المصدر: تاس