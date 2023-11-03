الرئيس المصري يرفض طلبا للحكومة

قالت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا برفع سعر البنزين.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية بأن السيسي وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

#عاجل| الرئيس #السيسي يرفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار ويكتفي بالبنزين حرصاً على محدودي الدخل

#eXtranewspic.twitter.com/USGDVIVtn6 — eXtra news (@Extranewstv) November 2, 2023

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول القرار بالتسعيرة الجديدة على أن تنفذ من صباح يوم الجمعة.

وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 10 جنيهات، سعر اللتر بنزين 92 بنحو 11.50 جنيه وسعر اللتر بنزين 95 بقيمة 12.5 جنيه.

وزير البترول يصدر قرار بتحديد أسعار البنزين#eXtranewspic.twitter.com/OF1jpNYyuU — eXtra news (@Extranewstv) November 3, 2023

المصدر: وسائل إعلام مصرية