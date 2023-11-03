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الرئيس المصري يرفض طلبا للحكومة

مال وأعمال

الرئيس المصري يرفض طلبا للحكومة
AFP
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قالت وسائل إعلام مصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفض طلب الحكومة بزيادة سعر السولار مكتفيا برفع سعر البنزين.

وأفادت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية بأن السيسي وجه بترشيد إنفاق الحكومة من الوقود بنسبة 50%.

وكانت لجنة تسعير المواد البترولية قد اتخذت قرارا برفع أسعار البنزين بكافة أنواعه.

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول القرار بالتسعيرة الجديدة على أن تنفذ من صباح يوم الجمعة.

وحدد وزير البترول سعر اللتر من البنزين 10 جنيهات، سعر اللتر بنزين 92 بنحو 11.50 جنيه وسعر اللتر بنزين 95 بقيمة 12.5 جنيه.

الرئيس المصري يرفض طلبا للحكومة

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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