عملاق التكنولوجيا الروسي "ياندكس" يطلق خدمة في دبي

أطلقت شركة "يانغو"، الذراع الدولي لشركة التكنولوجيا "ياندكس"، نظام ملاحة للسيارات "يانغو مابس" في دبي بالإمارات، ويوفر تطبيق "يانغو مابس" خريطة مفصلة للغاية من الجيل الجديد.

و"يانغو مابس" هو تطبيق مجاني يوفر أفضل طريقة للتنقل في المدينة ويتيح للسائق رؤية جميع الأماكن والعثور عليها بسهولة مع أقصر الطرق، بحسب ما ذكرته "يانغو".

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ويتم عرض الخراط بشكل ثلاثي الأبعاد لتسهيل العثور على الأماكن، كما تقدم خرائط "يانغو مابس" للمستخدمين أفضل الطرق مع مراعاة الاختناقات المرورية والطرق المأجورة، وتظهر الخرائط حدود السرعة وتحذر من الكاميرات.

المصدر: تاس