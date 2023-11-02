قفزة في أرباح "أكوا باور" السعودية

أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية، اليوم، أن صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة ارتفع بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال (حوالي 106 ملايين دولار).

وللمقارنة فقد سجلت الشركة، التي تعد أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، أرباحا صافية بقيمة 341.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2022.

كما أوضحت أن صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 1.08 مليار ريال بزيادة قدرها 22.5% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وأفاد التقرير الصادر عن الشركة، بأن الدخل التشغيلي بلغ 2.1 مليار ريال للأشهر التسعة الأولى المنتهية من العام 2023، بنسبة زيادة قدرها 12.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.

وأفادت، بأن الدخل التشغيلي للأشهر الثلاثة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر من العام 2023، قبل احتساب خسائر انخفاض القيمة والمصاريف الأخرى، بلغ 814 مليون ريال، بزيادة قدرها 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022.

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وعزت الشركة أسباب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى، والذي قابله جزئيا ارتفاع صافي الرسوم المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في السوق، بالإضافة إلى إصدار الشركة صكوك إضافية في شهر فبراير 2023.

كذلك أشارت الشركة إلى أن زيادة مساهمة المشروعات القائمة التي عانت من توقفات في أعمال التشغيل في فترات سابقة، ومساهمة المشروعات الجديدة، بما في ذلك إيرادات التشغيل والصيانة ذات الصلة وهي المشروعات التي حققت التشغيل التجاري خلال أو بعد فترة التسعة أشهر من 2022، قد ساهمت في ارتفاع صافي الربح العائد.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: RT