روسيا تستمر في ملء خزائنها بالذهب.. احتياطيات المعدن النفيس تبلغ مستويات تاريخية

صعدت احتياطيات روسيا من المعدن النفيس في نهاية سبتمبر من هذا العام إلى مستوى قياسي بلغ 2360 طنا، بحسب دراسة لوكالة "نوفوستي"استندت لبيانات البنوك المركزية العالمية.

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وزادت روسيا في سبتمبر الماضي احتياطياتها من الذهب بنسبة 2% ما يعادل 44 طنا ليصل الاحتياطي إلى 2360 طنا، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد.

بالرغم من ارتفاع حجم احتياطيات الذهب إلا أن قيمته تراجعت بنسبة 3% إلى 140.5 مليار دولار، وذلك في ظل انخفاض أسعار المعدن الأصفر في نهاية سبتمبر 2023.

وأشارت الوكالة إلى أن روسيا تحتل المرتبة الخامسة عالميا باحتياطيات الذهب. وبحسب تصنيف مجلس الذهب العالمي، تتصدر الولايات المتحدة دول العالم باحتياطيات المعدن النفيس (3352.6 طن)، تليها ألمانيا (3352.6 طن)، وبعدها إيطاليا (إيطاليا - 2451.8 طن) ومن ثم فرنسا (2436.9 طن)، فيما تستحوذ روسيا على المرتبة الخامسة.

المصدر: RT + نوفوستي