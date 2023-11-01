كازاخستان وفرنسا توقعان إعلانا للتعاون في مجال المعادن الاستراتيجية

وقعت كازاخستان وفرنسا إعلان نوايا حول التعاون بمجال المعادن الاستراتيجية، حسب الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني عقب اجتماعه اليوم في أستانا مع الرئيس الفرنسي.

وقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكايف: "تم التوقيع على إعلان نوايا مشترك بين كازاخستان وفرنسا بشأن التعاون في مجال المعادن الاستراتيجية، كذلك تم إبرام اتفاقيات مع "توتال" و"ألستوم" ستكون هذه الاتفاقيات مفيدة لكلا البلدين".

وأضاف: "من الضروري تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة على المستوى الوزاري، لذلك اقترحت إنشاء مجموعة عمل خاصة لهذا الغرض".

من جهتها أشارت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية إلى أن الرئيسين أوليا اهتماما خاصا لتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار، كما تمت الإشارة إلى أهمية تنفيذ مشاريع جديدة في قطاعات المواد الخام والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الخفيفة والرعاية الصحية والابتكار والتمويل.

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ومن الاتفاقيات التي تم توقيعها: اتفاقية بين حكومتي البلدين بشأن إنشاء وتشغيل مجموعة وكالة التنمية الفرنسية في كازاخستان، واتفاقية حكومية دولية بشأن إنشاء مدارس دولية (فرنسية) في كازاخستان، واتفاقية مشتركة لمشروع إنشاء محطات لطاقة الرياح بقدرة إجمالية 1 غيغاواط.

ووصل ماكرون اليوم الأربعاء إلى أستانا في إطار زيارة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وبعد كازاخستان سيتوجه إلى أوزبكستان.

المصدر: تاس