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"غازبروم" توقع مذكرة تعاون مع أوزبكستان

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلنت عملاق الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الأربعاء، أنها وقعت مذكرة تعاون في قطاع الطاقة مع حكومة أوزبكستان.

وتم توقيع الوثيقة في إطار فعاليات وأنشطة منتدى بطرسبورغ الدولي للغاز 2023، المنعقد هذه الأيام في عاصمة روسيا الشمالية.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية: "وقعت "غازبروم" وحكومة أوزبكستان مذكرة استراتيجية بشأن التعاون في مجال الطاقة. ويعتزم الطرفان تطوير التعاون في مجال إمدادات الغاز ونقله، وكذلك في مجال الاستكشاف الجيولوجي وإنتاج الهيدروكربونات".

وفي وقت سابق من أكتوبر، خلال مراسم حضرها رؤساء روسيا فلاديمير بوتين وكازاخستان قاسم جومارت توكايف وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف تم تدشين إمدادات الغاز الطبيعي الروسي للمستهلكين في أوزبكستان عبر أراضي كازاخستان. 

المصدر: نوفوستي

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