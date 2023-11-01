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دول العالم تسجل مستويات قياسية من مشتريات الذهب.. فما هي أكبر الدول العربية المالكة للأصفر الرنان؟

مال وأعمال

دول العالم تسجل مستويات قياسية من مشتريات الذهب.. فما هي أكبر الدول العربية المالكة للأصفر الرنان؟
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أفاد تقرير حديث لمجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية في العالم حافظت على وتيرة عالية من مشتريات الذهب في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل التوترات الجيوسياسية.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية شهدت ثالث أقوى ربع سنوي من صافي الشراء للمعدن الأصفر في الربع الثالث من 2023 بكمية بلغت 337 طنا، لكنها كانت أقل من الرقم القياسي للربع الثالث من عام 2022.

وقال المجلس في تقريره الفصلي، إنه رغم ارتفاع مشتريات البنوك المركزية فإنها تراجعت على أساس سنوي بنسبة 27 بالمئة في الربع الثالث.

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وسجل الطلب العالمي لجميع القطاعات في الربع الثالث 2023، تراجعا 6% إلى 1147 طنا، مقابل 1219 طنا في الربع الثالث من العام السابق 2022.

فيما ارتفع إجمالي المعروض من الذهب 6% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023، مع ارتفاع إنتاج المناجم إلى مستوى قياسي.

أكبر 5 دول تمتلك احتياطي من الذهب

1. الولايات المتحدة - 3352.6 طن

2. ألمانيا - 3352.6 طن

3. إيطاليا - 2451.8 طن

4. فرنسا - 2436.9 طن

5. روسيا - 2332.7 طن 

أكبر 5 دول عربية تمتلك احتياطي من المعدن النفيس

1. السعودية - 323.1 طن

2. لبنان - 286.8 طن

3. الجزائر - 173.6 طن

4. العراق - 132.7 طن

5. مصر - 125.9 طن

المصدر: RT

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