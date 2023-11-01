ارتفاع أسعار النفط والأعين على الفدرالي الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حول أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 08:17 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.27% إلى 85.25 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.15% إلى 81.14 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأمس عند التسوية تراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.55% إلى 85.02 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 81.02 دولار للبرميل.
من جهته أفاد "غولدمان ساكس" بأن الخام العالمي "برنت" قد يصل إلى 100 دولار بحلول يونيو المقبل 2024.
المصدر: RT + بلومبرغ + رويترز