انخفاض أسعار المحروقات في روسيا

شهدت بورصة سان بطرسبرغ الدولية للتجارة (SPIMEX) اليوم الثلاثاء، انخفاضا في أسعار جميع أنواع المحروقات، وعلى وجه الخصوص تراجع البنزين والديزل المخصص لموسم الصيف.

وفي تعاملات اليوم تراجع سعر البنزين من فئة AI-92 بنسبة 1.91% إلى 48497 روبلا للطن (حوالي 528 دولارا) ومن فئة AI-95 بنسبة 3.15% إلى 51963 روبلا للطن (نحو 565 دولارا).

كذلك انخفض سعر وقود الديزل الصيفي بنسبة 0.68% ليصل إلى 55301 روبل للطن (601 دولار).

وكانت الحكومة الروسية قد فرضت في سبتمبر الماضي قيودا مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.

ومنذ فرض الحظر تراجع سعر البنزين من فئة AI-92 بنسبة 21.6%، ومن فئة AI-95 بنسبة 21.9%، فيما تراجع سعر الديزل الصيفي بنسبة 23.1%.

(الدولار = 92 روبلا بتاريخ 31 أكتوبر 2023)

المصدر: نوفوستي