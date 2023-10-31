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تركيا تجني 20 مليار دولار من قطاع حيوي

مال وأعمال

تركيا تجني 20 مليار دولار من قطاع حيوي
Globallookpress
صورة من الأرشيف - اسطنبول
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بلغت إيرادات تركيا من قطاع السياحة في الربع الثالث من العام الحالي أكثر من 20 مليار دولار، حسب وكالة "الأناضول".

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، الثلاثاء، أن إيرادات البلاد من السياحة ارتفعت بنسبة 31.1 بالمئة بالفترة المذكورة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت إلى أن الإيرادات في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر العام الحالي بلغت 20 مليارا و225 مليونا و317 ألف دولار.​​​​​​​

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وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، سجلت اسطنبول رقما قياسيا في عدد السياح الأجانب القادمين إليها.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الثقافة والسياحة في ولاية اسطنبول، فقد زار المدينة 3 ملايين و480 ألفا و630 شخصا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

المصدر: الأناضول

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